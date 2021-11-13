ضبط 63 تاجرا ومتعاطيا للمخدرات في المحافظات.. «حشيش وبانجو»

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم السبت، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام»، وبالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية، نشاط شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة بالشرقية، تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط 90 طربة حشيش

أمكن ضبط أحد المتهمين حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول بنها بمحافظة القليوبية، وبحوزته «90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلوجرامات – طبنجة – عدد من الطلقات - مبلغ مالى - هاتف محمول - سيارة»، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات بمشاركة مع المتهم الهارب.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «900٫000» جنيه تقريبًا.

ضبط 5 كيلو لمخدر الهيدرو

كما جرى رصد نشاط عنصرين إجراميين بمحافظة الإسماعيلية، تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من دائرتي «مركز شرطة أبوصوير – قسم شرطة ثان الإسماعيلية» مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

أمكن ضبط أحد المتهمين حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وبحوزته «5 طرب لمخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول»، كما أمكن ضبط المتهم الآخر حال استقلاله مركبة «توك توك»، بدون لوحات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته «كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلوجرامات – مبلغ مالى – هاتف محمول».

حملة ضد مروجي ومتعاطي المواد المخدرة

في سياق متصل، وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت محيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط «50» قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها «60» شخصًا، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش، وزنت «17,320 كيلو جرام».

كمية من مخدر البانجو، وزنت «12,100 كيلو جرام».

كمية من مخدر الهيروين، وزنت «3,330 كيلو جرام».

كمية من مخدر الإستروكس، وزنت «170جراما».

كمية من مخدر الآيس «الشابو»، وزنت «190 جراما»، و«885» قرصا مؤثرا، و«280» قرصا مخدرا.