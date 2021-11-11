ضبط 274 قضية مخدرات وتنفيذ 85859 حكما قضائيا في 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، العديد من الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت تلك الحملات، خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط 179 قطعة سلاح ناري

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 179 قطعة سلاح ناري، بحوزة 154 متهمًا، على النحو التالي:

14 بندقية آلية.

22 بندقية خرطوش.

6 طبنجات.

137 فردا محليا.

198 طلقة مختلفة الأعيرة.

15 خزينة متنوعة.

225 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 85859 حكما قضائيا متنوعا

في مجال تنفيذ الأحكام: جرى تنفيذ 85859 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 274 قضية مخدرات، بإجمالي 278 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 90٫960 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 17٫102 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 5٫556 كيلو جرام.

ضبط 3075 قرصا مخدرا

كمية من مخدر البودر وزنت 1٫566 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 355 جراما.

كمية من مخدر الشابو وزنت 728 جراما.

كمية من مخدر الفودو وزنت 15جراما.

كمية من مخدر الآيس وزنت 406 جرامات.

كمية من مخدر الكيتامين وزنت 10 جرامات.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2٫524 كيلو جرام.

3075 قرصا مخدرا.

ضبط 25546 مخالفة مرورية

ضبط تشكيل عصابي، ضم عدد 2 متهم، ارتكبا 6 حوادث متنوعة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 30 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 25 متهما.

ضبط 348 دراجة نارية مخالفة.

ضبط 25546 مخالفة مرورية متنوعة.

فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.