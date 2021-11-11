ضبط 18 تاجر «كيف» بحوزتهم كوكتيل مخدرات في 3 محافظات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأبعاء، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، نشاط عدة عناصر إجرامية يقومون بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر أقسام ومراكز شرطة «كوم حمادة، إيتاى البارود، دمنهور» بمحافظة البحيرة أماكن للترويج لنشاطهم الإجرامي.

ضبط 72 طربة حشيش

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بقطاع أكاديمية الشرطة، تم استهداف تلك العناصر، وجرى ضبطهم على النحو التالي:

ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، وبحوزتهم «72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,325 كيلو جرام- كمية لمخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام- 2 سلاح نارى وعدد من الطلقات مختلف الأعيرة- 3 سلاح أبيض- 5 هواتف محمول- مبلغ مالى- 2 ميزان حساس».

ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، حال استقلالهما سيارة، وبحوزتهما «125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام- 3 هواتف محمول- مبلغ مالى».

ضبط 10 طرب حشيش

ضبط «شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود»، وبحوزتهما «10 طرب لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام - 2 هاتف محمول- مبلغ مالى- ميزان حساس».

ضبط «شخصين لهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة دمنهور»، وبحوزتهما «كمية لمخدر الهيروين وزنت 510 جرامات- 2 سلاح أبيض- هاتف محمول- مبلغ مالى».

ضبط «شخص، له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور»..وبحوزته «كمية لمخدر الهيروين وزنت 300 جرام- هاتف محمول- مبلغ مالى».

ضبط «شخص، له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور»..وبحوزته «كمية لمخدر الهيروين وزنت 50 جراما- كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول- مبلغ مالى».

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو «1,760,000» جنيه.

ضبط شخصين بحوزتهما كوكتيل مخدرات في الجيزة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام «شخصين - لأحدهما معلومات جنائية»، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

جرى ضبط المتهمين، وبحوزتهما «كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر البانجو – ميزان حساس – مبلغ مالى»، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص في تصنيع المواد المخدرة

كما تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط «3 أشخاص – لأحدهم معلومات» حال تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة الزاوية بالقاهرة.

وعثر على «كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1500 جرام – 80 جراما من مخدر البودر - 800 جرام من مسحوق أبيض لتجهيز البودر المخدر - 57 جراما من البودر الأصفر مادة خام لتصنيع البودر - 3 موازين حساس - 3 زجاجات بداخلها مادة الأسيتون المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المشار إليها– أدوات التصنيع - مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة - 17 كيس تبغ».