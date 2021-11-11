تفاصيل جولة مدبولي في الوادي الجديد.. إتاحة كل أوجه التنمية بالمحافظة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته محافظة الوادى الجديد، سعادته بتواجده اليوم في المحافظة، بصحبة عدد كبير من الوزراء، لافتا إلى أن هدف الزيارة هو تفقد عدد كبير من المشروعات في مختلف المجالات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الحكومة بعدم ترك أي جزء في مصر بدون أن يشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، مضيفا أنه لمس اليوم تغييرا حقيقيا على الأرض بالمحافظة، الذي يعد انعكاسا لحجم المشروعات المنفذة لاسيما مشروعات البنية الأساسية في كل المجالات.

أول مجمع متكامل للخدمات الحكومية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن محافظة الوادي الجديد تنفذ اليوم أول مجمع متكامل للخدمات الحكومية، الذي نعتبره نموذجا مصغرا للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه كان أول نقطة تفقدها اليوم، موضحا أنه سيكون في كل محافظة نموذج مماثل لهذا المجمع، بحيث يضم كل المصالح الحكومية بنفس نسق الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، على أن يكون مجهزا على أعلى مستوى، وبكافة التقنيات الحديثة، وتتم إدارته بنظم ذكية ليكون مربوطا بالعاصمة الإدارية.

مشروع إنتاج الحرير

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم أيضا تفقد عدد كبير من المشروعات التنموية المنفذة، منوها إلى أنه كان حريصا على زيارة مشروع إنتاج الحرير، نظرا لأهميته، وذلك في ضوء ما لمسه خلال جولاته التفقدية لمختلف القرى بالمحافظات المصنعة للمنتجات الحريرية، من الاعتماد على خامات الحرير المستوردة، مما يعرضنا إلى مشكلات مغالاة الأسعار، قائلا: رأينا إمكانية أن تقوم المحافظات بتبني مشروع لإنتاج الحرير، وأن يقوم مجموعة من المزارعين بإنتاج الحرير لتزويد هذه الصناعة المهمة بالخامات اللازمة، لافتا إلى أن محافظ الوادي الجديد، بدأ هذه المبادرة مع عدد من المحافظين، وهو ما سيتم البناء عليه خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف مدبولي أنه قام بتوجيه وزيرة التجارة والصناعة بتوفير عدد من الماكينات المتقدمة للإسراع في تحويل المادة الخام إلى خيوط حرير، لاستخدامها في مختلف الصناعات، لافتا إلى أنه سيتم البدء بتوفير 10 ماكينات حديثة، يتم توزيعها على المحافظات التي بدأت التجربة لخلق حجم كبير من فرص العمل.

المشروعات الخاصة بزراعة النخيل

وأشار رئيس الوزراء إلى أن محافظة الوادي الجديد تشتهر بزراعة النخيل، لذا فكان هناك حرص شديد على تفقد كل المشروعات ذات الصلة بهذا الملف، وذلك في ضوء أهمية عملية إنتاج التمور وتصنيعها، ومساهمتها في خلق فرص عمل كبيرة.

المدارس المصرية اليابانية

وفيما يتعلق بالخدمات التعليمية، أشار رئيس الوزراء إلى تفقده والوفد الوزاري المرافق لعدد من المنشآت التعليمية، بما في ذلك المدرسة المصرية اليابانية، ومركز تأهيل ذوي الهمم الذي وصفه بالمتميز، لافتا إلى أنه تم إنشاء هذا المركز بالشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، موجهاً في هذا الصدد الشكر للقطاع الخاص لمشاركتهم مع الدولة في هذا النوع من المشروعات.

مشروعات الطرق

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن المشروعات التي تمت زيارتها اليوم تتضمن منشآت رياضية، وكذا مشروعات خاصة بالطرق، لافتا إلى أن شبكة الطرق التي يتم تنفيذها للربط مع محافظة الوادى الجديد تصل تكلفتها إلى عشرات المليارات، مضيفا أنه يتم أيضاً تنفيذ عدد من المشروعات في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك في مدينة الفرافرة.

ونوه رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي عُقد اليوم بحضور أعضاء الغرف البرلمانية، سواء مجلس النواب، أو الشيوخ، حيث تم الاستماع إلى بعض الطلبات التي سيتم العمل على تلبيتها بالتعاون مع الزملاء من الوزراء.

مشروع الفوسفات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة اليوم لمحافظة الوادي الجديد تتضمن جولة بمشروع الفوسفات للتعرف على التحديات التي تواجهه، والعمل على حلها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.

وأعرب رئيس الوزراء، مجددا عن سعادته بزيارة محافظة الوادي الجديد، اليوم، مشيرا إلى أن هذه المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات، لجذب عدد كبير من الشباب، لإقامة مجموعة من المشروعات في مختلف القطاعات، مؤكدا أنه سيتم مناقشة هذه الأمور مع المحافظ، واتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات، لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك المقومات الموجودة بالمحافظة، منوهاً في هذا الصدد أنه تم التغلب على مشكلة عدم وجود بنية أساسية، والعمل على إتاحة المزيد من الخدمات لمواطني المحافظة، لافتاً إلى أن وجود جامعة الوادي الجديد، بالمحافظة يُعد من أهم عوامل الجذب السكني لها، ويسهم في زيادة عمليات التنمية بها.

افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالوادي الجديد

ولفت رئيس الوزراء إلى أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالوادي الجديد، سيسهم في تقديم العديد من الخدمات المميزة للمستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، موضحا أنه تم العمل على إتاحة أوجه التنمية على أرض المحافظة، ومن بين ذلك توفير مكتب بريد متطور، ومد كابلات وشبكات الفايبر، التي يتم توصيلها لمختلف مناطق الجمهورية، مشددا على أن إتاحة الخدمات لا يرتبط بعدد السكان، بل تسعى الدولة لتوصيل الخدمات للمواطنين على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن الرؤية التنموية للمحافظة، تشير إلى قدرة المحافظة على جذب واستيعاب عدد كبير من السكان خلال الفترة المقبلة.