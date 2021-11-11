مدبولي: الرئيس وجّه بعدم ترك أي قطعة في مصر بلا مشروعات تنموية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تفقد عددا كبيرا من المشروعات في مختلف المجالات، موضحًا: «الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بإننا مانسيبش حتة واحدة في مصر مافيهاش مشروعات تنموية».

وأضاف مدبولي، خلال تصريحات تليفزيونية أذاعتها قناة TEN، على هامش تفقد المشروعات التنموية والخدمية في محافظة الوادي الجديد، أن آخر مرة زار فيها المحافظة، كان وزيرا للإسكان، موضحًا: «لمست مدى التغيير على الأرض في المحافظة، وهو ما يتضح من هذا العدد الكبير من المشروعات التي جرى إنجازها».

عدد كبير من المشروعات

وتابع رئيس الوزراء: «حجم كبير من مشروعات البنية الأساسية في كل المجالات جرى التنفيذ فيها، والمحافظة أصبحت تنفذ أول مجمع متكامل للخدمات الحكومية، وهو ما يعتبر نموذجا مصغرا للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة».

نموذج مصغر للحي الحكومي

وتابع أن كل محافظة نموذج لهذا المجمع بحيث يضم كل المصالح الحكومية وذلك على أحدث مستوى وفيه كل التقنيات الحديثة ويدار بطريقة ذكية.

جولة رئيس الوزراء

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة تفقدية في محافظة الوادي الجديد، حيث رافقه عدد من الوزراء والمسؤولين من بينهم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وافتتح قاعة كبار الزوار الجديدة في مطار الخارجة، وعددا من المشروعات التنموية والخدمية، في إطار حرصه على إجراء جولات تفقدية في عدد من المحافظات لمتابعة سير التقدم المُحرَز في المشروعات التنموية والخدمية، وتذليل أية صعوبات قد تواجه تنفيذها.