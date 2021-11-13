أول صورة للفنان شادي خلف داخل قفص المحكمة في قضية التحرش

تنشر «الوطن» الصور الأولى للفنان شادي خلف داخل قفص محكمة جنايات القاهرة خلال نظر أولى جلسات محاكمته بتهمة التحرش، وهتك عرض 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، أثناء حضورهن تدريب ورشة التمثيل المملوكة له.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.

التحرش بـ7 فتيات

واقتادت أجهزة الأمن المتهم شادي خلف المحبوس على ذمة القضية إلى جلسة محاكمته وتم إيداعه قفص الاتهام في المحكمة وقت بدء جلسة محاكمته بتهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن بالقوة ومحاولة اغتصابهن، داخل ورشة التمثيل المملوكة له لتدريب الفتيات، حيث تطاولت يديه على المجني عليهن «س. م. ع»، و«م. ا. أ»، و«م. ع. م»، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط ملتصقا بها بجسده ومحاولا تقبيلها حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

كما اتهم الفنان شادي نبيل، بهتك عرض المجني عليهما «ك. م. ن»، «ه. ط. س»، و«ه. خ. أ»، بأن باغتها حال جلوسهما بأحد المقاهي واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له، و«م. ع. إ»، بالقوة بأن أمسك بها عنوة وجذبها تجاهه واحتضنها.