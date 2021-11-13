محاكمة الفنان شادي نبيل المتهم بهتك عرض 7 فتيات بعد قليل

تنظر الدائرة 18 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة الفنان شادي نبيل سليمان خلف، المتهم بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، أثناء تواجدهن في تدريب ورشة التمثيل المملوكة له.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرؤوف نظمي وأمانة سر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.

التحرش بـ7 فتيات أثناء الورشة

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للفنان شادي نبيل تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن بالقوة ومحاولة اغتصابهن، داخل ورشة التمثيل المملوكة له لتدريب الفتيات، حيث تطاولت يديه على المجني عليهن «س. م. ع»، و«م. ا. أ»، و«م. ع. م»، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط ملتصقا بها بجسده ومحاولا تقبيلها حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

كما اتهم الفنان شادي نبيل، بهتك عرض المجني عليهما «ك. م. ن»، «ه. ط. س»، و«ه. خ. أ»، بأن باغتها حال جلوسهما بأحد المقاهي واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له، و«م. ع. إ»، بالقوة بأن أمسك بها عنوة وجذبها تجاهه واحتضنها.

والد المتهم.. شاعر كان متورطًا في فضايا فساد

الفنان المتهم هو، «شادي نبيل سليمان خلف» 42 سنة، ممثل ومدرب تمثيل باستيديو خاص به، وهو نجل الشاعر «نبيل سليمان خلف»، الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.