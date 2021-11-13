محمد عساف يكشف لـ«الوطن» تحضيره لأغنية مصرية باللهجة الصعيدي

يتواجد الفنان محمد عساف خلال هذه الفترة بمصر وذلك لمشاركته في مهرجان الموسيقي العربية، بالإضافة إلى عمله على التحضير لأغاني مصرية جديدة والتي كشف عن تفاصيلها من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» مؤكدا أنها ستكون مفاجأة كبيرة.

محمد عساف باللهجة الصعيدي

قال محمد عساف، إنه يحضر خلال هذه الفترة لأغنية جديدة باللهجة المصرية سيقدم من خلالها اللهجة الصعيدى للمرة الأولى ويتعاون فيها مع الملحن الكبير محمود الخيامى.

وعن صعوبة غنائه باللهجة الصعيدي قال عساف: «أنا غنيت بلهجات كتير غريبة عليا فدى مش أول مرة الموضوع أنا متعود عليه، وأكيد واجهت صعوبة في إن أغنى اللهجة الصعيدي بس في الأخر بتعلم والدنيا بتبقي تمام».

وكشف «عساف» أنه يعمل على الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالأغنية خلال هذه الفترة وأنها ستكون جاهزة في القريب العاجل قبل بداية العام الجديد.

وتابع الفنان محمد عساف عن مشاركته فى مهرجان الموسيقي العربية، قائلا: «أنا بحب مهرجان الموسيقي ودى المرة الخامسة اللي أشارك فيه وبيني وبين الجمهور المصرى حب كبير».

وكان قد طرح محمد عساف، مؤخرا أغنيته الجديدة «الحلزونة» وهى من كلمات مصطفي حسن وألحان سامح كريم وتوزيع الهامى دهيمة وتقول كلمات الأغنية:

«ناس بتدور على القرش

وفيه ناس بتدور على الأصل

وجميعا كلنا مرضى وماحدش لاقي المصل

وده سوق فيه بيع وشرى

خد بالك ولأنت بتتعامل كل عيش ف المداري

وماتديش حد أمان كامل الحب ساعات بيقوي

بس ساعات يبقى دمار شامل

والحلزونه ياأمَّا الحلزونه

السكه بقت شبوره وزحمه ومعجونه

الحلزونه ياأمَّا الحلزونه

كنت زي الفل وماشيه نشونا عين نشونا

الحلزونه ياأمَّا الحلزونه

كنا سمك وصاحي وقطعونا ف علب تونه

اعمل خير يارجوله إن شاء لله القبض تطلع نصه

مش واخدين حاجه معاهم اللي بيكنزوا ويرصوا

يكفيك شر اللي ف وشك صحبة وبينبروا ويبصوا

شيل شيلتك وماتسألش حد معاك يسد ويشيل

صاحب اللي ف وقت عياطك ييجي ويديلك مناديل

في الصح اركب دماغك وهتتبسط اكتر من الخيل