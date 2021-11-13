مدبولي: خطة طموحة لرفع كفاءة الأحياء السكنية بمحافظة السويس

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّه طلب اليوم من محافظ السويس وضع خطة طموحة لرفع كفاءة الأحياء السكنية الموجودة بمحافظة السويس، موضحًا أنَّ «مشكلة المدينة وجود مشروعات إسكان تابعة الدولة تم تنفيذها على عقود طويلة ولم يتم الصرف على أعمال صيانتها، وبالتالي تدهورت مع مرور الوقت، لذا تمّ وضع خطة لرفع كفاءة هذه الأحياء بالكامل تدريجيا بحيث يتمّ رفع كفاءة كل المدينة على مدار الفترة المقبلة».

الخطة لصيانة مشروعات إسكان تدهورت بفعل الزمن وعدم تخصيص تكلفة لصيانتها

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه على هامش زيارته لمحافظة السويس لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، «إحنا النهاردة في موقع من مواقع المشروع الكبير الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بسكن لكل المصريين الذي يستهدف نص مليون وحدة جديدة، ومخطط لمحافظة السويس 25 ألف وحدة سكنية، وحجم ما تم إنشاءه أكثر من نصف العدد وأكثر من 13 ألف وحدة توفر سكن ملائم، وسيصبح جزء منها بديلا للمناطق العشوائية بمدينة السويس».