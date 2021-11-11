نقيب مهندسي السويس: مشروع تطوير النقابة استمر 5 سنوات ونجح رغم كورونا

افتتحت اليوم نقابة المهندسين في السويس، مبنى النقابة بعد تجديده وتطويره، بحضور اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، وعدد من رؤساء النقابات الفرعية للمهندسين بالمحافظات.

نقابة المهندسين بالسويس

وفي كلمته الافتتاحية في حفل افتتاح تطوير وتجديد مقر نقابة المهندسين الفرعية بالسويس، قال المهندس الاستشاري حسن عبد العليم، أمين عام نقابة المهندسين، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالسويس، إن ما نشهده اليوم من تطوير وتجديد بمقر النقابة يعد تحقيقا لحلم طال انتظاره وحلمنا به جميعا منذ عشر سنوات.

وواصل عبد العليم في كلمته قائلا: «استمر مشروع التطوير لمدة خمس سنوات شهدت أحداثا كثيرة منها تعويم الجنيه، وتوقف مشروعات البناء في مصر، وجائحة كورونا ولكن تم التغلب على كل هذا بالعزيمة والإصرار وها نحن اليوم نجني ثمار عملنا ليكون لمهندسي السويس ومهندسي مصر مقرا يليق بهم».

محافظ السويس

وتقدم عبد العليم بالشكر للواء أ.ح. عبد المجيد صقر محافظ السويس، الذي أزال جميع المعوقات التي قابلت النقابة، وكذلك المهندس محمد مرسي، سكرتير محافظة السويس السابق «الذي لم يدخر جهدا في مساعدة نقابة المهندسين بالمحافظة»، بحسب تعبيره.

وأثنى رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة بالسويس، على دعم ومساندة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر وأعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى واصفا اليوم بيوم العرس للمحافظة.

وألقى كل من اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، كلمة في الحفل، كما أهدى كل منهما للآخر درع تكريم.

وحضر الحفل أيضا اللواء هشام أبو سنة نقيب مهندسي نقابة مهندسين القاهرة، والمهندس هشام سعودي، نقيب مهندسي الإسكندرية، والمهندس أحمد حشيش، المتحدث باسم نقابة المهندسين، وعدد من رؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للنقابة، وعدد كبير من أعضاء النقابة العامة المهندسين والجهات التنفيذية بالنقابة.