شروط الحصول على شقة ضمن الإعلان الـ 16 لمتوسطي الدخل

لا تختلف شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، من إعلان لآخر، ولكن تختلف أحيانًا فقط في حدود الدخل، سواء لمنخفضي أو متوسطي الدخل، وخلال هذه الأيام، ينتظر عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، خاصة من هم من محدودي ومتوسطي الدخل، إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح الإعلان الجديد، وهو الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي، وذلك عقب الانتهاء من حجز شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عامًا، وفقا لمبادرة التمويل العقاري.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن طرح وحدات الإعلان الجديد من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، شروط حصول متوسطي الدخل على شقة ضمن الإعلان الـ 16 للإسكان الاجتماعى، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شروط حصول متوسطي الدخل على شقة ضمن الإعلان الـ 16

تتمثل شروط حجز شقق الإعلان الـ 16 للإسكان الاجتماعى، فى أنَّ يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

كما يشترط ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة «الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر»، أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر»، قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

ولا يحق للمتقدم أو الأسرة «الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

وأن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا.