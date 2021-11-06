شروط حجز شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي.. أبرزها عدم امتلاك سكن

ينتظر عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، خاصة من هم من محدودي ومتوسطي الدخل، إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح الإعلان الجديد، وهو الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي، وذلك عقب الانتهاء من حجز شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، بفائدة متناقصة 3% متناقصة، وسداد يصل إلى 30 عامًا، وفقا لمبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي يوليو الماضي.

ولا تختلف شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، من إعلان لآخر، ولكن تختلف أحيانًا فقط في حدود الدخل، سواء لمنخفضي أو متوسطي الدخل.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، شروط حجز شقق الإعلان الـ 16 للإسكان الاجتماعي، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شروط حجز شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي

تتمثل شروط حجز شقق الإعلان الـ 16 للإسكان الاجتماعى ، فى أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا.

ولا يحق للمتقدم أو الأسرة «الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

كما يشترط أنَّ يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة «الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر» أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

ألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر» قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.