مدبولي: ممشى «أهل السويس» يخلق متنفسا للمواطنين على الوجهة البحرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محافظة السويس كانت تشتكي من قلة المناطق الترفيهية والمفتوحة رغم أنها مدينة شاطئية وتقع على منطقة خليج السويس.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمحافظة السويس لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، أنه جرى تنفيذ حجم كبير من تطوير المشروعات الترفيهية مثل مشروع ممشى أهل السويس أو مناطق للكورنيش أو الشواطئ العامة، وسيتم تفقدها اليوم، وتهدف لخلق متنفس كبير لأهالي المحافظة على الوجهة البحرية.

ولفت أنه عقد لقاء مع نواب مجلسي النواب والشيوخ للاستماع لبعض مطالب أهالي السويس، متابعا: «توجيهات الرئيس السيسي باستمرار العمل بأسرع وقت ممكن في خلال الفترة المقبلة لسرعة تطوير المحافظة».