رئيس التحرير

محمود مسلم

مدبولي: ممشى «أهل السويس» يخلق متنفسا للمواطنين على الوجهة البحرية

كتب:

محمد عزالدين
12:57 م | السبت 13 نوفمبر 2021
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محافظة السويس كانت تشتكي من قلة المناطق الترفيهية والمفتوحة رغم أنها مدينة شاطئية وتقع على منطقة خليج السويس.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمحافظة السويس لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، أنه جرى تنفيذ حجم كبير من تطوير المشروعات الترفيهية مثل مشروع ممشى أهل السويس أو مناطق للكورنيش أو الشواطئ العامة، وسيتم تفقدها اليوم، وتهدف لخلق متنفس كبير لأهالي المحافظة على الوجهة البحرية.

ولفت أنه عقد لقاء مع نواب مجلسي النواب والشيوخ للاستماع لبعض مطالب أهالي السويس، متابعا: «توجيهات الرئيس السيسي باستمرار العمل بأسرع وقت ممكن في خلال الفترة المقبلة لسرعة تطوير المحافظة».

اقرأ المزيد:

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإحداث دفعة كبيرة من المشروعات بالسويس

مدبولي يتابع إنشاء مجمع السويس الطبي استعدادا لـ«التأمين الشامل»

طفلة الوادي الجديد بعد استقبالها مدبولي: «نفسي أطلع دكتورة»

«مدبولي» خلال تفقده مجمع تمور الوادي الجديد: نسعى لإنتاج 300 ألف طن سنويا

تفاصيل جولة مدبولي في الوادي الجديد.. إتاحة كل أوجه التنمية بالمحافظة