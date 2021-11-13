شيخ «العزمية»: الإقامة بمقر الطريقة ليلة واحدة فقط

قرَّر الشيخ علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، حصر الإقامة بمقر مشيخة الطريقة العزمية في حالات الضرورة فقط، على ألا تزيد الإقامة على ليلة واحدة إذا لزم الأمر؛ نظرًا لعودة نوبات الإصابة بفيروس كورونا.

وطالب شيخ الطريقة العزمية، في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نواب الطريقة، إبلاغ أبناء الطريقة بذلك القرار كل في دائرته.

إقامة الحضرات والموالد تقتصر على القاعات الخاصة بالطريقة

وكان الشيخ علاء أبو العزائم، قد قال إن إقامة الحضرات والموالد أصبحت تقتصر على القاعات الخاصة بالطرق بأعداد قليلة لعدم إحداث زحام، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، بدلًا من إقامتها داخل المساجد بأعداد كبيرة كما كان يحدث سابقًا قبل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنَّ الطرق تُعاني بسبب انتشار فيروس كورونا، لأنه أدى إلى إغلاق الأضرحة وعدم زيارتها ومنع تنظيم الدروس الخاصة بأبناء الصوفية،

وأكد أنه تماشيًّا مع سياسة الدولة، كان يُوجِّه المريدين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، علاوة على أنه تلقاه هو الآخر، مشيرًا إلى أنَّ الفيروس حرم الطرق من أموال صناديق النذور التي كانت تصل إلى 10% من حصيلتها، والتي كانت تُوزَّع بمقدار 2450 جنيهًا كل 3 أشهر على كل طريقة، التي لم تكن تكفي الطريقة في الأساس.

الطرف الصوفية تحترم قرارات الدولة لحمايتهم من كورونا

كما ذكر من قبل أن الصوفيين يعلمون أن الدولة تتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، تلك التي تصب في النهاية في صالح الشعب المصري من أجل حمايته من الإصابة بهذا الوباء وتقليل الأعداد المصابة والوفيات، مؤكدًا وجود حالة من الالتزام داخل الطرق الصوفية وتتقبل ذلك بالنسبة للموكب الصوفي أو إقامة الموالد أو تقليل أعداد الحاضرين في الحضرة.