أول رد من رئيس «الطرق الصوفية» بشأن صناديق النذور

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه لم يجري التنسيق حتى الآن مع وزارة الأوقاف فيما يخص صناديق النذور في المساجد.

صناديق النذور

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»: «اعتدنا في المؤسسات الدينية دائمًا، أن يكون هناك تنسيقًا كاملًا في الأمور بشكل عام، ولذلك سيكون هناك تنسيق مع وزير الأوقاف في هذا الشأن ثم نعلن ما انتهينا إليه».

منع التبرعات في المساجد

جاء ذلك ردًا على ما أعلنه وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، خلال فعاليات الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنَّه قد يتم الاتفاق مستقبلًا أو وضع تصور مماثل لما جرى مع صناديق التبرعات غير الرسمية بالمساجد، بعدم السماح لأي شخص جمع التبرعات العينية والنقدية داخل المساجد، وعدم السماح بوضع أي صناديق بها.

وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًّا مساء الجمعة الماضية، بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها.

استثناء صناديق النذور من قرار منع التبرعات في المساجد

وأقرّ بأنه لا يسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون، كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكل الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.وذكر خلال تصريحات تلفزيونية، أن القانون ينص على أن المبالغ التي تحصلها وزارة الأوقاف من النذور، تذهب 10% منها لمشيخة الطرق الصوفية، مشيرًا إلى أنه سيبحث مع مشيخة الطرق الصوفية، إمكانية تحويل صناديق النذور لحسابات بنكية على غرار باقي المساجد، حيث إنه لا يمكنه اتخاذ القرار بمفرده، لأن صناديق النذور لها طرفان.