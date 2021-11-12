الصحة تحدد طرق حماية الأطفال من فيروس كورونا تزامنا مع الموجة الرابعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، دخول مصر ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وقالت الوزارة على المواطنين ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وأهمها ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي والبعد عن التكدس والزحام، وحرصت الوزارة على تقديم روشتة علاجية للمواطنين لضمان عام دراسي آمن للطلاب بالتزامن مع إعلان الدخول فى ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

طرق حماية الأطفال من فيروس كورونا

وقالت الوزارة فى منشور توعوي لها، إن هناك أربع طرق لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا، وقالت إنه على الطلاب المداومة على غسيل اليدين، وتقديم أطعمة صحية لتقوية المناعة، والحرص على تهوية وتعقيم المنزل يوميا وتجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة.

الصحة تجدد دعوة المواطنين بشأن التسجيل للحصول على اللقاح

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا وقالت دميع لقاحات كورونا امنه وفعالة ولا داعى للخوف أو القلق.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة الموجة الرابعة للفيروس، وأضافت الوزارة، أن هناك ارتفاعا فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحى على مستوى محافظات الجمهورية، وفقا لتقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان.

وأكدت وزارة الصحة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

الجدير بالذكر ان وزارة الصحة والسكان تحرص على تقديم روشتة علاجية بشكل يومي، حرصا من الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.