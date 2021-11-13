رئيس الوزراء يوجه برفع كفاءة كل أحياء السويس: القديمة والجمعيات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ تطوير المرافق والبنية الأساسية في محافظة السويس أمر هام للغاية للدولة المصرية، ومنها مشروعات الصرف الصحي وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف.

الدولة تعمل على رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي في أسرع وقت ممكن

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل على هامش زيارته لمحافظة السويس اليوم، أنَّه زار محطتي رفع صرف صحي يتم العمل عليهم بطاقة أكثر من 125 ألف متر مكعب في اليوم، وتعمل الدولة على رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أنَّ السويس كان بها مناطق جميعات، ولم يكن هناك استكمال البنية الأساسية في مناطق كثيرة، ومن ثم تعمل الدولة عليها، مع رصف الشوارع ورفع كفاءاتها.

سنرفع كفاءة كل المدينة خلال الفترة المقبلة

ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّه طلب رفع كفاءة كل الأحياء القديمة في السويس، وهي مشروعات إسكان نفذت للدولة على فترة طويلة، ولم يتمّ اعتماد اعتمادات كافية للصيانة فحدث تدهور، وتابع: «سنرفع كفاءة كل المدينة خلال الفترة المقبلة».

وأشار إلى حرص اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، على دفع جهود العمل بدعم كامل من القيادة السياسية منذ قرابة 3 سنوات بجهد كبير، وتنفيذ مشروعات كبرى. وواصل: «نعتبر ذلك بداية لعملية التنمية الشاملة في السويس».