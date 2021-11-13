مدبولي: مشروعات مصر تعمل على مدار الساعة بتوجيهات من الرئيس

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بتواجده في محافظة السويس يرافقه خلالها عدد من الوزراء والمسؤولين اليوم، قائلاً: «أول إمبارح كنا في الوادي الجديد أقصى جنوب غرب مصر، والنهاردة في السويس شمال شرق البلاد».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده، منذ قليل، على هامش زيارته لمحافظة السويس، أن الهدف من الجولات التي يجريها في المحافظات، هو متابعة كل المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة على مدار الساعة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

مدبولي: نتابع جميع المشروعات بالمحافظات

وأشار «مدبولي»، إلى أن المواطن في محافظة السويس كان دائماً يشكو أن المحافظة مظلومة، ولا يوجد بها تركيز على التنمية والتطوير مثل المحافظات الأخرى، وكان هناك مقارنة مع محافظات القناة أيضاً.

ولفت لوجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بدفع التنمية في المحافظة لتنفيذ مشروعات شأنها شأن باقي محافظات الجمهورية.