مدبولي: 88% نسبة إنجاز طريق «السويس - الإسماعيلية»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإنشاء مدينة السويس الجديدة، والتي شرعت وزارة الإسكان في البدء بالمرحلة الأولى منها، من أجل توفير سكن ملائم للأهالي بمحافظة السويس، «عندنا مشروعات ضخمة جدا بتتنفذ وكان مطلب أساسي الزيارة السابقة طريق السويس الذي يربط السويس بالإسماعيلية، واليوم تم تنفيذ 88% من نسبة إنجازه».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه على هامش زيارة رئيس الوزراء لمحافظة السويس لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، «كان هناك مطلب لإنارة جزء من هذا الطريق الذي تقع عليه الأحياء، وهناك مشروع عملاق جارٍ العمل به وهو مشروع تطوير طريق مدينة السويس - العين السخنة، وهو أكثر من 60 كيلو 5 حارات في كل اتجاه ليكون نواه لتطوير المحور التنموي الكبير الذي يربط مدينة السويس بميناء السخنة وكل المنطقة الاقتصادية هناك، وهو مشروع يتم على قدم وساق، بالإضافة لتطوير ميناء السخنة نفسه، وهو مشروع كبير جدا وتجاوزت الأعمال به من 20- 25 مليار جنيه لتطوير الميناء وجعله من أكبر الموانئ على مستوى المنطقة بالكامل».