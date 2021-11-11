مترو الأنفاق: بدء التشغيل التجريبي لأول قطار كوري بدون ركاب

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم الخميس، بدء التشغيل التجريبي لأول قطار كوري بدون ركاب للعمل بالخط الثاني «شبرا الخيمة - المنيب»، وذلك ضمن خطة تحديث قطاراته ورفع مستوى الخدمة وزيادة أعداد القطارات المكيفة العاملة به، حيث جرى شراء عدد 6 قطارات جديدة للخط الثاني.

تشغيل تجريبي للقطار الكوري لمدة أسبوع

وأوضحت شركة مترو الأنفاق في بيانها أنها بدأت اليوم في تشغيل تجريبي بدون ركاب لأول قطار كوري مكيف يحمل رقم 6081/6082 من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب بالخط الثاني، ويستمر التشغيل التجريبي بدون ركاب من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء ولمدة أسبوع، يتم خلال هذه التجارب الاطمئنان على سلامة تشغيل القطار قبل الدفع به واستخدامه من قبل جمهور الركاب بالخط الثاني.

وناشد أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، جمهور الركاب بالتواصل مع الشركة عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg حال وجود شكاوى أو اقتراحات أواستفسارات خاصة بمترو الأنفاق.

وأشار «عبد الهادي» لتواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط، علاوة على الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، بسبب كورونا.