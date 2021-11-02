ماذا تفعل لو فقدت كارت متابعة لقاح فيروس كورونا؟.. الصحة تجيب

حددت وزارة الصحة والسكان، ألية استخراج كارت متابعة لقاح كورونا في حال فقدانه، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها في حال فقدان كارت متابعة لقاح فيروس كورونا يمكن استخراجه مرة أخرى بعد دفع رسوم استخراج تلك الشهادة، التي حددت قيمتها وزارة الصحة بـ100 جنيه للمصريين، و10 دولارات للأجانب، مشيرة إلى انه ليس هناك عدد محدد من استخراج شهادات لقاح فيروس كورونا.

كارت متابعة لقاح فيروس كورونا.. ماذا تفعل لو فقدته؟

وتابعت الوزارة، أن كارت متابعة لقاح فيروس كورونا مهم جدًا لأنه يحدد موقف الشخص من التطعيم في الجهات الحكومية وغيرها، وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها مجددًا للمواطنين بشأن التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين وفقا للخطة التي وضعتها الوزارة لتطعيم المواطنين والوقاية من الفيروس.

مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية

وأضافت الوزارة، أنت هناك اتجاه لتوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، حيث وصل عدد مراكز تلقي لقاح كورنا إلى 1130 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة سعي الدولة المصرية لتوفير كافة اللقاحات المتوافرة على مستوى العالم، حيث استقبل الوزارة الشحنة الأولى من لقاح موديرنا خلال هذا الأسبوع الجاري، وطمأنت المواطنين أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعى للخوف أو التوتر.

وطالبت وزارة الصحة، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية المختلفة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن التكدس والزحام، وفي حال أخذ اللقاح لابد من اتباع التدابير الصحية المختلفة لأنه اللقاح لا يعطي مناعة تصل إلى 100% ولكنه يعمل على تخفيف الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.