مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم موتوسيكل وأتوبيس و3 سيارات بقها (صور)

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران في حاث تصادم موتوسيكل وأتوبيس و3 سيارات بمدينة قها بمحافظة القليوبية، لعدم التزام قائدي المركبات بالسرعة المقررة في هذه المنطقة التي تشهد إصلاحات بالطرق.

نقل مصابي حادث تصادم قها لمستشفى قليوب

ونُقل المصابان لمستشفى قليوب التخصصي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفى بالحادث عقب إنهاء أعمال الصفة التشريحية، وكذلك الاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهما، وندب المهندس الفني لفحص حادث التصادم وبيان ملابساته ومعاينة المركبات المتسببه فيه.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بقها

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، والمهندسة أمل فوزي رئيس مجلس مدينة قها، بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بأتوبيس نقل عام، ما تسبب في اصطدام 3 عربات أخرى على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي بنطاق مدينة قها.

وانتقلت على الفور أمل فوزي رئيس مدينة قها، وفريق الأزمات بالوحدة وبحضور قوة من قسم شرطة قها والإسعاف، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 2 أخرين جرى نقلهم لمستشفى قليوب، وجرى رفع آثار الحادث بواسطة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة وتسيير حركة المرور بالطريق الزراعي مرة أخري

يذكر أن منطقة كوبري قها علي الطريق الزراعي تشهد في موقع الحادث أعمال صيانة للكباري بالمنطقة، ما يتسبب ظهور كثافات مرورية عالية بالمنطقة بسبب الأعمال، ويرجح أن سبب الحادث هو عدم التزام المركبات بالسرعة المقررة، حيث تناشد هيئة الطرق السائقين بتهدئة السرعة في هذه المنطقة لحين انتهاء الصيانة.