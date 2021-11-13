رئيس الوزراء: نبني 500 ألف وحدة سكنية في قلب المدن القائمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سعد بزيارة المشروع الكبير والضخم الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير عواصم المدن والمحافظات وبناء وحدات سكنية جديدة فيها ضمن مشروع «سكن لكل المصريين».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته لمحافظة السويس، منذ قليل، أن المشروع سيتضمن نصف مليون وحدة سكنية جديدة في قلب المدن القائمة وليس المدن والمجتمعات الجديدة.

25 ألف وحدة سكنية للسويس

ولفت إلى أنه من المخطط لمحافظة السويس كلها 25 ألف وحدة سكنية للسويس مرحلة أولى، ومرحلة جديدة أخرى سيتم العمل عليها مستقبلاً.

وأشار «مدبولي»، إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لقرابة 13 ألف وحدة سكنية يتم إنشائهم حالياً، وبدأت تدخل مرحلة التشطيبات.

وأوضح أن بعض تلك الوحدات ستكون بديل للمناطق العشوائية في السويس، ولتوفير سكن ملائم للسويسة.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن هذا كله بخلاف المشروع الكبير الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو إنشاء مدينة السويس الجديدة، والتي يجري العمل عليها، لافتا إلى أن الهدف هو توفير سكن ملائم لأهالينا في محافظة السويس.