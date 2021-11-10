«الاجتماعي» يبحث تعميم تجربة العمارات الخضراء بـ«سكن لكل المصريين»

عقدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعا موسعا مع عدد من المسؤولين عن تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بأجهزة المدن الجديدة، بمقر جهاز حدائق العاصمة، لتعميم تجربة بناء عمارات خضراء صديقة للبيئة بالمشروع، بحضور المهندس كمال بهجت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، والدكتورة هند فروح، أستاذ البيئة والتنمية العمرانية المستدامة بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، وعدد من مسئولي الصندوق والمركز.

وخلال الاجتماع، أعربت مي عبد الحميد بحسب بيان عنها، عن خالص تقديرها وشكرها للمسئولين التنفيذيين ومسئولي أجهزة المدن الجديدة، على الجهود المبذولة منهم خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنّ جهودهم في مجال الإسكان الاجتماعي غير مسبوقة في العالم، وبشهادة المؤسسات الدولية في هذا الشأن.

وأكدت مي عبدالحميد، أنّ هناك عددا من المعايير الواجب توافرها في بناء العمارات الخضراء، مثل زراعة أوجه وأسطح العمارات، وتركيب خلايا طاقة شمسية أعلى كل عمارة، واستخدام منظومة المياه الرمادية، واستخدام مواد صديقة للبيئة في التشطيبات مثل استخدام المونة البيضاء بدلًا من المونة الأسمنتية.

خطة بناء العمارات الخضراء

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ الهدف من الاجتماع هو وضع خطة تنفيذية لبناء العمارات الخضراء بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتي يتم تنفيذها في مدينة حديقة العاصمة كوحدات تجريبية قبل تعميمها في باقي المدن، مضيفة أنّ التوجه الجديد من الدولة في بناء وحدات صديقة للبيئة يساعد في تقديم وحدات سكنية أفضل للمواطنين.

واستمعت مي عبد الحميد، إلى المقترحات والعقبات التي تواجه المسؤولين التنفيذيين في تنفيذ أعمال العمارات الخضراء، خاصة أنّ تنفيذ وبناء مثل هذا النوع من العمارات غير مسبوق في مصر.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى اختيار عدد من العمارات كي تكون نواة لبرنامج مشروع سكن لكل المصريين الأخضر، المقرر تنفيذه في مدينة حدائق العاصمة، مؤكدة أنّ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يهدف لبناء 25 ألف وحدة إسكان خضراء حتى نهاية 2023، بـ5 مدن جديدة، وهي: أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، حدائق أكتوبر، سوهاج الجديدة، بجانب مدينة حدائق العاصمة.

نظام الهرم الأخضر في التقييم

وأضافت أنّه سيتم اختيار عدد من العمارات ضمن المشروع نفسه، لتركيب محطات الطاقة الشمسية الصغيرة أعلاها لاستخدام الطاقة الناتجة منها في إنارة السلالم والخدمات والموقع العام، ما يقلل استخدام الطاقة الكهربائية بالمشروع، لافتةً إلى أنّ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بادر بالمضي قدمًا في هذا التوجه منذ نحو عام، حيث اعتمد نظام الهرم الأخضر في التقييم لأول مرة في العالم في وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

وأضافت أنّ الصندوق يتعاون مع أفضل الخبراء المعنيين من البنك الدولي والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لوضع المعايير الفنية لهذا المشروع ومتابعتها وتقييمها بصورة دورية، بما يضمن تنفيذها في أفضل صورة، كي تقدم مصر تجربة رائدة في مجال العمارة الخضراء على مستوى العالم.

معايير حديثة لتجهيز وبناء المدن الجديدة

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أنّ ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطبيق المعايير الحديثة على مستوى العالم في بناء وتجهيز البنية الأساسية للمدن الجديدة والقائمة، حتى تصبح مدنا خضراء وصديقة للبيئة، وضرورة تبني سياسات متناسبة مع تغير المناخ في تخطيط المدن الجديدة للحد من تلوث الهواء وحماية البيئة، وتحقيق بيئة صحية خالية من التلوث للمواطنين المستفيدين من وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

وفي نهاية الاجتماع، أكدت مي عبدالحميد، أنّ اللقاء هو مجرد بداية لمجموعة من اللقاءات التي سوف يتم عقدها مستقبلا مع المسؤولين، بهدف تذليل العقبات التي تواجههم في عملية تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين الخضراء، والاطمئنان على سير العمل، بما يضمن تسليم الوحدات السكنية للمواطنين في موعدها المقرر.