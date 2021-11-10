طريقة الاستعلام عن سكن لكل المصريين 2 بالرقم القومي

أيام قليلة تفصل بيننا وبين إعلان نتيجة فرز شقق سكن لكل المصريين 2، للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، حيث من المرتقب إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نتيجة طلبات حجز خلال الأيام المقبلة.

لذا يبحث عدد كبير من المواطنون عن رابط وخطوات الاستعلام فور الإعلان عنها من قبل الصندوق، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، رابط وخطوات الاستعلام عن شقق سكن لكل المصريين 2 بالرقم القومي، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

رابط الاستعلام عن شقق سكن لكل المصريين 2 بالرقم القومي

يمكن الدخول على رابط الاستعلام عن شقق سكن لكل المصريين 2 بالرقم القومى، من خلال هذا الرابط.

خطوات الاستعلام بالرقم القومي

تبدأ خطوات الاستعلام عن شقق «سكن لكل المصريين 2» بالرقم القومي، بالدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتسجيل الخول، عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

ثم يتم اختيار الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 2، والضغط على زر تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم نتيجة الفرز، سواء المنطبق أو غير المنطبق عليه الشروط.

وبذلك تنتهى عملية الاستعلام عن شقق "سكن لكل المصريين 2"، وبعد ذلك سيكون موقف العميل المتقدم للحجز واضحا، سواء انطبق عليه الشروط وفاز بوحدة سكني، وعليه الالتزام بمواعيد سداد الأقساط الربع سنوية المحددة.

في حالة عدم انطباق الشروط، وفى هذه الحالة يكون أمامه خياران، إما تقديم تظلم، ومن ثم معرفة سبب عدم مطابقة الشروط، ويسعى لحلها، أو أن يقوم بسحب مقدم الحجز، والتقديم في إعلان آخر للإسكان الاجتماعي، تكون شروطه متوافقه مع الإعلان، ومن ثم الحصول على وحدة سكنية.