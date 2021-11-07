مسؤولو الإسكان يتابعون معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من «سكن لكل المصريين»

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، وحدات المبادرة الرئاسية، سكن لكل المصريين، بمدينة حدائق العاصمة، يرافقهما المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات والشركات المنفذة للأعمال، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة والانتهاء من الأعمال بالمشروعات القومية.

سكن لكل المصريين

وشملت جولة مسؤولي الإسكان، متابعة العمل بموقع عمارات المرحلة الأولى بسكن لكل المصريين، والذي يضم 29496 وحدة سكنية، والمشروعات الخدمية بالمرحلة الأولى، ومنها مبنى جهاز مدينة حدائق العاصمة، وأعمال تنسيق الموقع والزراعة والطرق بالمواقع، كما تفقدوا نماذج تشطيبات الوحدات السكنية وأعمال التشطيبات بالعمارات.

برنامج زمني مكثف للانتهاء من الأعمال

وخلال الجولة، شدد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، على مسؤولي الشركات المنفذة ضرورة الالتزام بسرعة الانتهاء من المشروعات مع الاهتمام بجودة التنفيذ والوقوف على كافة العقبات والتحديات وتذليلها، لدفع الأعمال.

كما طالب نائب رئيس الهيئة، مسؤولي الشركات المنفذة لأعمال الخدمات بتقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من الأعمال حتى يتسنى مواصلة خطة تسليم السكان لوحداتهم المخصصة لهم كاملة المرافق والخدمات.​