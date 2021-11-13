رئيس «إسكان النواب»: تولي السيسي نقطة انطلاق حقيقية لتنمية الوادي الجديد

أشاد النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بالتطورات والإنجازات التي شهدتها محافظة الوادي الجديد والمشروعات المهمة، التي تقام عليها على رأسها مشروع إنشاء طريق العوينات، الذي يربط بين أسوان والواحات بطول 1600 كيلو؛ لربط عدد كبير من المحافظات المصرية، ومشروع إنتاج الحرير.

مدبولي ورؤساء اللجان النوعية في زيارة للوادي الجديد

جاء ذلك خلال مشاركته في زيارة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي برفقة عدد من الوزراء ورؤساء اللجان النوعية لمحافظة الوادي الجديد؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الحكومة بعدم ترك أي جزء في مصر بدون أن يشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، مؤكدا أن فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت نقطة انطلاق حقيقية لتعمير وتنمية الوادي الجديد، المحافظة التي عاش سكانها لسنوات طويلة ماضية بين نقص الخدمات المعيشية وسوء تقدير ظروفهم الحياتية حتى من أبسط الخدمات.

الوادي الجديد قبلة استثمار

وأكد «حمودة»، أنه تم تفقد عدد كبير من المشروعات في مختلف المجالات خلال الزيارة، خاصة أن الوادي الجديد أصبح قبلة مميزة للاستثمار، نظرا لما تتمتع به المحافظة من مميزات فريدة ومقومات طبيعية، فضلًا عن تطوير البنية التحتية بالشكل الذي يشجع على الاستثمار فيها.

وزار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قبل يومين محافظة الوادى الجديد، وتفقد عددا من المشروعات السكنية الخدمية والتنموية والاستثمارية بالمحافظة بحضور عدد من النواب بمجلسي النواب والشيوخ من بينهم اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وهشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وأحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعماد سعد أحمد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وافتتح رئيس الوزراء خلال زيارته قاعة كبار الزوار بمطار الخارجة، وتفقد مشروع 30 يونيو الحكومي المميكن، وأطلق مشروع توصيل الغاز لـ14 ألف أسرة.