مسؤول بنادي أسوان عن تأجيل الانتخابات: الأمطار دمرت مقر التصويت (صور)

تسببت أمطار أسوان الشديدة التي وصلت إلى حد السيول، في ترك خسائر مادية وبشرية عديدة، ونال نادي أسوان الرياضي حظًا كبيرًا من الخسائر المادية وصلت إلى تأجيل الانتخابات التي كانت مقرر انطلاقها اليوم السبت الموافق 13 من نوفمبر، لاختيار مجلس إدارة جديد.

أمطار أسوان تسببت في تدمير المقر الانتخابي قبل ساعات من انتخابات نادي أسوان

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورًا من الخسائر التي لحقت بالنادي بعد السيول التي ضربت محافظة أسوان مساء، أمس، واستمرت حتى فجر اليوم، وتتضح فيها تدمير المقر الانتخابي الذي تم الانتهاء من إعداده استعدادا لانطلاق عملية التصويت بين المرشحين، وبحسب عادل النور، المدير التنفيذي لنادي أسوان الرياضي، تمّ اقتلاع الأعمدة الخشبية التي تحمل لافتات الدعاية الخاصة بالمرشحين جميعا وتطايرات الإعلانات المطبوعة بأسماء المرشحين ما دفع إدارة النادي إلى تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى.

وتابع المدير التنفيذي لنادي أسوان الرياضي، في حديثه لـ«الوطن» عن الخسائر التي خلفتها أمطار أسوان في ساحة النادي، أن شدة الرياح تسببت في تطاير المقاعد والطاولات الموضوعة في ساحة النادي والمخصصة للعائلات، ما تسبب في نشر حالة من الذعر بين الأطفال المتواجدين في النادي «الأطفال اللي كانوا بيلعبوا في النادي وقت العاصفة دخلناهم جوا القاعات عشان ميتأذوش من حاجة»، بحسب قوله.

موعد الانتخابات الجديدة

وعن موعد الانتخابات الجديد، أكّد المدير التنفيذي لنادي أسوان، أنَّ موعد الانتخابات الجديدة لم يتم تحديده بعد، ومن المقرر الإعلان عن الموعد الجديد خلال 30 يومًا، بحسب قوله.

وشهدت محافظة أسوان، مساء أمس، حالة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول على جميع أنحاء المحافظة، ما تسبب في وقوع العديد من الخسائر المادية والبشرية بعد أن هاجمت العقارب والثعابين بعض المنازل المتضررة من السيول.