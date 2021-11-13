تعليم أسوان: الدراسة منتظمة بمدارس الفترتين وقرار التعليق بيد المحافظ

أعلنت مديرية التربية والتعليم في أسوان، حقيقة توقف الدراسة في مدارس المحافظة، مشيرة إلى أن اليوم السبت إجازة لغالبية المدارس، وهي مدارس الفترة الواحدة، أما مدارس الفترتين التي تعمل يوم السبت فمنتظمة ولا يوجد تعطيل للدراسة بها، تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي اجتاحت المحافظة أمس، وأدت إلى انقطاع الكهرباء والمياه في مناطق عدة بالمحافظة.

وأكدت المديرية، في بيانها، أنه لا يوجد قرار بغلق المدارس التي تعمل السبت، وهذا قرار المحافظ، لافتا إلى أن الوضع مستقر ولا يوجد تعطيل للدراسة.

ووفق ما رصدته «الوطن»، فإن المدارس فتحت أبوابها اليوم السبت منذ الصباح في جميع أنحاء اسوان، وحضر عدد من الطلاب والعاملين بكل مدرسة، ولكن كان عدد الحضور من التلاميذ والطلاب قليل بسبب خوف أولياء أمورهم عليهم بسبب المياه التى تغرق الشوارع، فضلا أن غالبية هذه المدارس لا يوجد بها كهرباء ومياه بسبب الطقس السيئ.

انهيار 10 منازل وإصابة 400 بلدغات عقارب

ومن ناحية، رصدت «الوطن» انهيار 10 منازل في منطقة الشيخ هارون بأسوان بسبب الطقس السيئ، حيث شهدت المحافظة عواصف وأمطار رعدية وسقوط ثلوج لأول مرة في المحافظة.

كما أعلنت مديرية الصحة والسكان في أسوان، أن العقارب لدغت نحو 400 شخص بعد استقبال حالات جديدة منذ ساعات من جميع أنحاء المحافظة في المستشفيات والوحدات الصحية.

شفط المياه من الشوارع

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توفير كميات من الأمصال بالمستشفيات والوحدات الصحية للتعامل مع الحالات المصابة بلدغات العقارب والثعابين، كما وجه باستئناف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل و بحيرة ناصر.

كما تم فتح الطرق السريعة مع التزام سائقي المركبات بالتهدئة والسرعات المقررة، مؤكدا العمل على إعادة التيار الكهربائي تدريجياً بعد خروج عدد من محطات التغذية الكهربائية من الخدمة.

وتابع أن العمال يعملون على شفط وكسح المياه من الشوارع والمناطق السكنية مع رفع الأشجار التي سقطت بسبب قوة الرياح، وإصلاح أعمدة الإنارة والهوائيات الكهربائية.