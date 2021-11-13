الحكومة تحل شكاوى السوايسة من نقص المناطق الترفيهية بالشواطئ الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الحكومة عملت على مواجهة شكاوى قلة المناطق الترفيهية والمفتوحة في المحافظة رغم أنَّها محافظة شاطئية، مشيراً لوجود عدد كبير من المشروعات في هذا الصدد، من بينها مشروع «ممشى أهل السويس»، وشواطئ عامة كثيرة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته للسويس منذ قليل، أنَّ تلك المشروعات ستتمثل متنفسًا كبيرًا لأهالي محافظة السويس على الواجهة البحرية، ومشروعات تطوير خدمات ترفيهية وتجارية.

570 غرفة إقامة بكل التخصصات الطبية الدقيقية

ولفت مدبولي، إلى أنَّ العمل في محافظة السويس يجري باهتمام كبير وفي أسرع وقت في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك، موضحًا أنَّه يتمّ تنفيذ مجمع طبي كبير جداً ينفذ بواسطة وزارة الصحة، وأن المقترح كان تطوير المستشفى العام، ولكن في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يتم تنفيذ مجمع طبي عملاق لخدمة أهالينا السوايسة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنَّ العمل في المجمع الطبي الذي يشمل نحو 570 غرفة إقامة بكل التخصصات الطبية الدقيقية سينتهي العمل عليه في مارس المقبل بتكلفة 2.4 مليار جنيه.

رفع كفاءة 34 منشأة طبية لتقدم خدمة متميزة

ولفت إلى أنَّه يجري الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة السويس، عبر رفع كفاءة 34 منشأة طبية لتقدم خدمة متميزة في كل المحافظة، فضلاً عن تطوير الجامعة، والمستشفى الجامعي.

ونوه مجلس الوزراء، إلى وجود مشروع هام لتطوير ترعة الإسماعيلية داخل المدينة، ضمن تطوير كل الترع الكبرى في مصر، وسيتم استكمال التطوير حتى أخر حدود المحافظة بطول نحو 35 كيلو متر.