مدبولي: مجمع السويس الطبي يحوي 570 غرفة بكل التخصصات الطبية الدقيقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أحد المشروعات الطبية الهامة بمحافظة السويس هو المجمع الطبي الكبير الذي يتم تنفيذه من خلال وزارة الصحة، وهو المشروع الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو مجمع متكامل يشمل 570 غرفة إقامة بكل التخصصات الطبية الدقيقة جدا، «المشروع مستهدف إنهاؤه على شهر مارس المقبل ويتجاوز 2.4 مليار جنيه، وهو مشروع عملاق».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه على هامش زيارة رئيس الوزراء لمحافظة السويس لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، «المرحلة الحالية من منظومة التأمين الصحي الشامل جارٍ رفع كفاءة 34 منشأة داخل المحافظة لتقديم الخدمة المتميزة للتأمين الصحي الشامل لكل المحافظة»، مشيرا إلى وجود مشروعات أخرى لتطوير الجامعة والمستشفى الجامعي، ومن المشروعات التي سيتم تفقدها الفترة المقبلة مشروعات هامة جدا لتطوير ترعة الإسماعيلية.