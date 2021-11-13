مراحل تحويل القصب لعسل أسود: نضيف ونقي وصلاحيته سنة «فيديو»

يعد مركز ملوي بمحافظة المنيا قلعة صناعة «العسل الأسود»، ويشتهر المركز منذ عصر المماليك بإنتاج العسل الأسود، وذلك من خلال تحويل قصب السكر لعسل أسود، وتنتشر العصارات في الأنحاء المختلفة بالمركز لإنتاج العسل.

مكونات عصارة قصب السكر

يمر إنتاج العسل الأسود بالعديد من المراحل، يشرحها «عم صادق»، صاحب معصرة في قرية الروضة بمركز ملوي، قائلا: «عصارة العسل الأسود عبارة عن عصارة حديد بمكنة يدوية ورجالة تشغلها وتطلع عصير، وبعد ما يبقى عصير يخش على الأفران والنار تحتيه في الفرن والطباخ فوق ينضف كل الشوائب ويرميه بالخارج، ويتبخر العصير لحد ما يبقى عسل أسود ويدخل المغلى للتبريد ويعبأ للتجار».

«عم صادق»: بقالي في المهنة 76 سنة

وتابع «عم صادق»، خلال تصريحات خاصة لتليفزيون «الوطن»، «تعلمت هذه الصنعة منذ عهد المماليك، وكنت في السادسة من عمري، وأعمل بهذه المهنة منذ 76 عاما، وقد قمنا بتطوير مصنع العسل الأسود، كما قمنا بعمل مصافي بالسلك حتى تتم تصفية العسل ويصبح نقيًا، ويكون هذا العسل صالح لمدة عام من بداية تصنيعه».

وتشتهر مراكز جنوب محافظة المنيا بزراعة قصب السكر، وعدد كبير من عصارات القصب منتشرة في مراكز أبوقرقاص وملوي ودير مواس، وبعد حصاد محصول قصب السكر يتم تخزينه ثم يرفع بواسطة اللودرات لداخل العصارات ويتم تحويل العصير إلى عسل أسود، بعد تكرار عملية عصر قصب السكر أكثر من مرة.

سعر قنطار العسل 350 جنيها

وتحدث «عم تاجي» أقدم الصنايعية العاملين في مجال العسل الأسود، عن خطوات تحويل قصب السكر لعسل أسود، قائلا: «القصب بيجي من الغيط ويتشول يومين أو تلاتة بعد كده يشيله اللودر ويوديه للعصارة فوق على الطبلية، وبعد كده يتعصر ويدخل على النحاس ويقعد حوالي يوم»، وعن أسعار العسل، قال «عم تاجي» إن سعر القنطار يصل لـ350 جنيها.