انطلاق مهرجان العسل المصري الثالث بحديقة الأورمان في 24 نوفمبر 

وافق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة مهرجان العسل المصري، في دورته الثالثة تحت شعار «ذهب مصر السائل»، وذلك بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة خلال الفترة 24-28 نوفمبر الجاري.

مهرجان العسل فرصة لتلاقى المنتجين

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن المهرجان يسهم في فتح فرص تسويقية وتصديرية جديدة للمنتجين، فضلا عن التعارف بين منتجي العسل لخلق فرص للتعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والتنظيمات المحلية والعالمية المهتمة بالصناعات الغذائية، البنوك، المؤسسات العالمية المتخصصة، المجالس التصديرية، وغرفة الصناعات الغذائية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير الصناعة والإنتاج المحلي.

وتابع «عزوز» أن المهرجان أيضا يسهم في نشر ثقافة تربية النحل بين المجتمع المدني والتشجيع علي ذلك، لافتا إلى أنه من المقرر أن تطرح وتعرض وتناقش التحديات والمعوقات التي تواجه النحالين خلال المهرجان لإيجاد أنسب الحلول لها، وذلك بالتعاون مع المسؤولين والمختصين بوزارة الزراعة.

ومن جابنه، قال فتحي بحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب ورئيس المهرجان، إن هناك حوالي 100 منتج وعارض يشاركون في المهرجان هذا العام، بالإضافة إلى بعض الشركات المتخصصة في إنتاج مستلزمات المناحل، مشيرا إلى أن قطاع تربية النحل يعمل فيه أكثر من 25 ألف أسرة كما تملك مصر حوالي 2 مليون خلية نحل تنتج حوالي 20 ألف طن عسل للسوق المحلي وتصدر حوالى 1.2 مليون طرد عسل لمعظم دول العالم بما فيها أوروبا وأمريكا.