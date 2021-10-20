جومانا مراد تبهر متابعيها بإطلالة جديدة: صباح العسل (صور)

نشرت الفنانة جومانا مراد صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية مميزة، حيث ارتدت «تي شيرت» أبيض على «شورت» جينز.

وعلقت جومانا على الصورة قائلة، «صباح العسل»، وتوالت عليها التعليقات من الجمهور وأصدقائها بالوسط الفني.

جومانا مراد تحضر لمشاريع فنية جديدة

ومن المقرر أن تستعد جومانا مراد لتنفيذ مشاريع فنية خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح أعمالها الدرامية الأخيرة.

أحزان جومانا مراد

وواجهت جومانا مراد خلال الفترة الماضية مواقف حزينة، حيث توفى والد زوجها الدكتور ربيع بسيسو، وأعلنت جومانا مراد عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة وراضية وصابرة ومحتسبة ننعى فقيدنا الغالي عميد المحامين العرب المستشار أسامة توفيق بسيسو رحمة الله عليه، والد زوجي الدكتور ربيع أسامة بسيسو، سائلين المولى عز وجل أن يثبتنا ويربط على قلوبنا ويقوي إيماننا ويجيرنا في مصابنا».

وفاة ابنة جومانا مراد

كما أعلنت الفنانة جومانا مراد، في مارس الماضي، وفاة ابنتها ديانا ربيع بسيسو، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وكتبت جومانا مراد، عبر حسابها الشخصي بـ«إنستجرام»، قائلة: «الحمدلله على كل حال.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي».

وأضافت: «فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير.. يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وأنتي طير من طيور الجنة يا أمي».