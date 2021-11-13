الطرق الصحيحة للتعامل مع لدغة العقرب وعلامات التحسن.. 4 درجات للإصابة

استقبل مستشفى أسوان الجامعي 80 حالة لدغات عقارب وثعابين تعرض محافظة أسوان لسيول أمس، بسبب موجة من الطقس السيئ والأمطار، فيما حذر الدكتور على فهيم، رئيس جهاز التغيرات المناخية، بوزارة الزراعة، في تصريح خاص لـ«الوطن» من التواجد بمحيط المناطق الجبلية التي تتساقط بها السيول، لافتا إلى أن العقارب والثعابين تكون نشطة خلال أوقات ارتفاع درجات الحرارة، وتجرفها مياه السيول من المناطق الجبلية.

وقدمت الهيئة العامة للتأمين الصحي ملفًا شاملًا لعلاج لدغة العقرب، موضحة أنه يتم تقسيمها إلى درجات طبقًا للخطورة، فالأولى، تتسبب في حدوث ألم وخدر بعد اللدغة مباشرة مع عدم وجود أي أعراض، ولا يتطلب الأمر العلاج، أما في حالة ظهور علامات، موضعية أو جرح، يتم التعامل معها بكمادات باردة أو وضع ثلج على موضع اللدغة بطريقة متقطعة لتسكين الألم و تقليل سرعة امتصاص السم.

خطوات ضرورية يجب اتباعها عند حدوث جرح

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يعطي أفضل النتائج في الساعتين الأولى بعد اللدغة مع مراعاة عدم وضع الجزء المصاب كاملًا أو غمسه في الثلج، لافتًا إلى مراعاة تثبيت (ربط) الطرف المصاب في مستوى أقل من مستوى القلب وتهدئة المريض لتقليل سرعة ضربات القلب أيضًا، تنظيف وتطهير الجرح وإعطاء مصل مضاد للتيتانوس ويجب تفادي محاولة فتح مكان اللدغة جراحيًا، حيث أن هذا يزيد من سرعة انتشار السم، إعطاء مسكنات الألم مثل الباراسيتامول، وعدم إعطاء مضادات حيوية إلا إذا ظهرت علامات الالتهاب الثانوي، ويتم إعطاء مصل العقرب (1-2 أمبول) بالعضل أو تحت الجلد بعد عمل اختبار حساسية.

علاج لدغات العقرب من الدرجة الثانية والثالثة

وأضافت الهيئة العامة لـ التأمين الصحي، أن أعراض الدرجة الثانية، تتمثل في الشعور ببرودة في الأطراف، سرعة ضربات القلب، ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم، سرعة التنفس، بينما تكون أعراض الدرجة الثالثة غثيان، قئ، سرعة ضربات القلب، تهيج المريض، ارتفاع أو انخفاض بضغط الدم، دفء بالأطراف، ويشمل علاج حالات الدرجة الثانية والثالثة، الملاحظة المستمرة بالمستشفى، عند وجود صعوبة بالتنفس يجب وضع ماسك أكسجين و بعض الحالات قد تحتاج إلى جهاز تنفس صناعي.

وعند وجود هبوط بالضغط يتم إعطاء المريض محاليل لعلاج هبوط الضغط، وmuscle relaxant في حالة وجود تشنجات، مؤكدة على أن Beta blockers + sympathetic alpha blockers هذا المزيج هو الأكثر فاعلية في عكس الآثار المترتبة على وجود السم بالدم، و يعطى مصل العقرب (1-2 أمبول) بالعضل أو تحت الجلد بعد عمل إختبار حساسية لحالات الدرجة الثانية، لافتة إلى أن الحالات الخطيرة، التي يتأثر فيها القلب أو الرئتين تحتاج إلى الملاحظة الشديدة بالرعاية المركزة، إذ أن التطور في هذه الحالات قد يؤدي إلى الوفاة.

علاج لدغات العقرب من الدرجة الرابعة

وفي الحالات الشديدة من الدرجة الثالثة والرابعة، من لدغات العقارب يتم إعطاء المصاب خمسة أمبولات بمحلول مخفف (50-100 ملل محلول ملح 0.9 %) بالتنقيط على مدى 30 دقيقة مع ملاحظة العلامات الحيوية على مدى نصف ساعة، إذا لم يحدث تحسن يتم تكرار الجرعة لمرة واحدة فقط بعد ساعة (50-100 مللى محلول ملح 0.9%) تعطى بالتنقيط على مدى 30 دقيقة مع ملاحظة العلامات الحيوية على مدى نصف ساعة أخرى، مع تفادي إعطاء beta blockers وحدها، فمن الممكن إعطاء اتروبين لمعادلة الآثار العصبية الناتجة عن وجود السم في الدم.

وأشارت إلى أن أعراض الدرجة الرابعة، قد يحدث بها خلل عصبى، عدم وضوح الرؤية، صعوبة في البلع مع زيادة إفراز اللعاب، صعوبة في التنفس قد تحدث اضطرابات حركية و ارتخاءات طرفية، في الحالات الشديدة قد يحدث فشل في القلب، ارتشاح بالرئة (pulmonary oedema)، التهاب بالبنكرياس، اضطرابات النزف، نخر بالجلد (skin necrosis).

علامات التحسن من لدغات العقارب

وأذكر التأمين أن علامات التحسن من لدغات العقارب تتمثل في استعادة الدفء في الأطراف، رجوع التنفس وضربات القلب إلى المعدل الطبيعى، بالإضافة إلى استعادة المعدل الطبيعي لضغط الدم.