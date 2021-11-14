هل الحجامة تحمي من الإصابة بفيروس كورونا؟.. طبيب يجيب

قال الدكتور أمجد هزاع، الحاصل على دكتوراة إكلينيكية وماجستير العلاج بالحجامة، إن الحجامة تعد من الطرق المستخدمة لتخليص الجسم من بعض السموم الموجودة بالدم وتساعد على تقوية جهاز المناعة، مشيرا في الوقت ذاته على أنه لا توجد دراسات علمية أو تجارب يمكن أن الاعتماد عليها حول أن الحجامة تساعد على الحماية من الإصابة بفيروس كورونا، أو تقلل من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

الحجامة لا تقلل من فاعلية لقاحات كورونا

وأضاف «هزاع»، في تصريحات لــ«الوطن»، أنه يمكن للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح خلال الفترة الماضية، إجراء حجامة بصورة عادية دون التأثير على فعالية اللقاح أو التقليل من فعالية الأجسام المضادة للفيروس، مشيرا إلى أن الحجامة لا تؤثر على اللقاح بل تساعد الجهاز المناعي على الحماية من الإصابات بفيروسات أو بكتيريا.

فوائد عدة للحجامة

وتابع أمجد هزاع، أن هناك العديد من الفوائد التي يمكن أن تعود على الأشخاص من عمل الحجامة خلال الفترة الحالية، وتتمثل هذه الفوائد في التخلص من «الهربس النطاقي، حب الشباب، شلل نصف الوجه، داء الفقار الرقبية، مشاكل الدم مثل فقر الدم، التهاب المفاصل والألم في الأنسجة الضامة، الخصوبة وبعض الإضطرابات والأمراض الجنسية».

الآثار الجانبية للحجامة

وأشار «هزاع» إلى أن استخدام الكؤوس سواء الساخنة أو الباردة ووضعها على جلد الإنسان، من شأنه أن يترك بعض الآثار الجانبية للعلاج، ولكن بالرغم من ذلك يعتقد الكثيرون أن فوائد الحجامة تفوق آثارها الجانبية، وتتلخص أهم هذه الآثار في:

- عدم الراحة في المناطق التي وضعت فيها الكؤوس.

- بعض الحروق الطفيفة في مكان عمل الحجامة.

- كدمات ناتجة عن الكؤوس وعملية الشفط بالكؤوس.

- التهاب في الجلد في بعض الأوقات.