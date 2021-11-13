مصرع أمين شرطة في تصادم سيارة ودراجة بخارية بالفيوم

انتهى من عمله في قوات المطافئ بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، وقرر العودة إلى منزله، فاستقل دراجته البخارية، واتخذ سبيله على طريق «مصر - الفيوم» عائداً إلى منزله، وما إن وصل إلى قرية «دلة» وتحديداً أمام مستشفى الحياة حتى صدمه شاب طائش يقود سيارة «بيجو» بسرعة جنونية، جعله يطير من فوق دراجته البخارية ويسقط أرضاً غارقاً في دمائه، فأُصيب بنزيف وكسر في قاع الجمجمة، وبينما هرع المارة لإنقاذه فر قائد الشاب بالسيارة هارباً حتى لا يقع تحت طائلة القانون وقد تدمرت سيارته.

بلاغ بوجود حادث تصادم مروع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود عبد الفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي ماركة «بيجو 3008» ودراجة بخارية، وفرار قائد السيارة هارباً لتسببه في الحادث بقيادته بسرعة جنونية.

مصرع أمين شرطة في حادث التصادم

وعلى الفور، هرع ضباط قسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية، إلى مكان الحادث بمنطقة دلة بنطاق القسم، وتبينّ مصرع هاني محمد توفيق، 40 سنة، أمين شرطة بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، ومقُيم الكعابي، متأثراً بإصابته بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي، إثر تعرضه لحادث تصادم خلال قيادته دراجته البخارية متجهاً إلى منزله.

الأمن يضبط قائد السيارة المتهور

وعلى الفور، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة، كما جرى تفريغ الكاميرات المحيطة بالمنطقة وبميدان عبد المنعم رياض ومحيط الدائري، وتبين قيام سائق السيارة بإخفائها داخل مخزن بمنطقة منشأة عبد الله بنطاق مركز الفيوم، حيث تم ضبط السيارة وقائدها.

إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة، وحبس المتسبب في الحادث 4 أيام على ذمة التحقيقات.