مصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل حديقة في بأسيوط

لقى طفل مصرعه صعقا بالكهرباء، إثر سقوط أسلاك كهرباء عليه من توصيلة حديقة بقرية عرب الأطاولة التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمكان الحادث تحت تصرف النيابة العامة.

إخطار أمنى بالحادث

تلقى الواء عمر السويفى، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى، بسقوط أسلاك كهرباء من توصيلة حديقة على طفل بقرية عرب الأطاولة دائرة المركز، ووفاته في الحال.

على الفور انتقل فريق من مباحث المركز، وسيارة الإسعاف للمعاينة، وبالفحص تبين سقوط أسلاك كهرباء من توصيلة داخل حديقة بجوار طاحونة الدكتور بحرى منزل جمال ناصر عبدالحميد بقرية عرب الأطاولة دائرة المركز، ملك المواطن «عبدالعزيز علي علي»، على الطفل «زياد إيهاب عبدالعال حسين»، 13 عاما، ما أدى إلى وفاته صعقا بالكهرباء فى الحال.

جرى التحفظ على الجثة بمكان الحادث تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.