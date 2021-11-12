وزير البيئة السابق: الحياة على الأرض ستفنى بسبب المناخ.. مش بس الإسكندرية

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، إن تحذير رئيس الوزراء البريطاني جو بايدن من احتمالية غرق الإسكندرية حقيقي، لكن في هذه الحالة ستفنى الحياة على وجه الكرة الأرضية، لأن أسس الحياة لن تكون موجودة، لكنه سياسي محنك وفضّل استخدام هذا النوع من العبارات لتحفيز العالم لمواجهة الأزمة.

وأضاف «فهمي» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أنه على البشرية أن تدرك أن هناك حدودا عليا للتنمية والنمو، مشيرًا إلى أنه يتوقع الوصول لصياغات عالمية مقبولة حول المناخ، مشيرا إلى الدبلوماسية البيئية المصرية أعادت مصر للمشهد الدولي بيئياً.

ولفت إلى أن مصر دمجت البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والاستراتيجي، وأنها قدمت نموذجا بيئيا فريدا من خلال الاستراتيجية الخضراء.

100 مليار دولار لا تكفي

وأشار، إلى أن 100 مليار دولار قد تقدم بعض الحلول لمواجهة أزمة تغير المناخ، لكنها لا تكفي، وأن هناك مؤشرات ظهرت تؤكد تراجع الدول الصناعية عن إنفاق الـ100 مليار دولار.

ونوه إلى أن التغيرات المناخية لا تستثني أحدًا، وقد تطول الدول الصناعية مثلما طالت الدول النامية، لافتا إلى أن أزمة الطاقة شبح يخيم على الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

اتفاقية باريس جعلت كل شيء تطوعيا وليس إلزاميا

وأوضح أن اتفاقية باريس جعلت كل شيء تطوعيا وليس إلزاميا، لافتا إلى أنه ينبغي عدم استخدام أزمة المناخ كورقة سياسية للتحكم في مستقبل الدول، متابعًا أن التغيرات المناخية مرآة للعوامل الاقتصادية العالمية وتوزيع الثروات، مشيرا إلى أن خطر التغيرات المناخية سوف يصيب الجميع.