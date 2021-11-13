خبير يوضح خطورة «عقرب لوريس» المميت الذي هاجم أهالي أسوان

كشف الدكتور أحمد رزق، أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية، عن نوع العقارب التي هاجمت أهالي أسوان فجر اليوم عقب سقوط أمطار وسيول شديدة، موضحاً أنها من نوع «لوريس» Leiurus quinquestriatus، وهو أصفر اللون ويتصف بالذيل السميك والغدة السامة الكبيرة، ورغم أنه يمكن الشفاء منه إلا أنه مميت لبعض الحالات، وذلك إذا ما كان المريض يعاني من بعض الأمراض المزمنة ومنها الضغط أو من كبار السن يجب توخي الحذر الشديد.

وأضاف «رزق» في تصريحات للوطن أن مصر بها 23 نوعاً من العقارب أكثرها انتشاراً 8 أنواع فقط، منها ثلاثة أنواع تنتشر في شبه جزيرة سيناء والخمس أنواع الأخرى تنتشر في كافة أنحاء الجمهورية، وينتشر العقرب لوريس في محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد.

رزق: التغيرات المناخية أثرت فسيولوجيا على العقارب

وعن أسباب انتشاره وظهوره المفاجئ، أوضح أنه بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على الجانب الفسيولوجي للعقرب، حيث إنه رغم أنه من المفروض أن تكون درجة الحرارة منخفضة في الوقت الحالي من منتصف نوفمبر، إلا أن درجة الحرارة في غير معدلها الطبيعي وهو ما تسبب في انتشارها، ومع انجراف مياه الأمطار من الوديان الجبلية وصلت إلى الأهالي في منازلهم.

رزق: العقارب انجرفت من المناطق الصحراوية على الأهالي

وأشار «رزق» إلى أن العقارب من الكائنات الصحراوية التي تتواجد أسفل الصخور والكثبان الرملية، وتكثر في فصل الصيف ولا تتعرض للإنسان إلا لو تواجد في البيئة التي يتواجد فيها العقرب، ونظرا للتغيرات المناخية والسيول فمن المؤكد أنها انجرفت من المناطق الصحراوية والجبلية لتصل إلى الأهالي.

طالب «رزق» بتوخي الحذر الشديد وعدم التواجد في المناطق القريبة من المناطق الجبلية خلال وقت سقوط المطر حيث إنه مع هطول الأمطار سوف تخرج العقارب والزواحف من أسفل الصخور لتلدغ من تقترب منه.

إصابة 313 حالة اليوم بلدغات العقارب

وشهدت محافظة أسوان، اليوم، إصابة 313 حالة بلدغ عقارب، بعدما تسببت السيول التي ضرب المحافظة فجر اليوم في إخراج العقارب من جحورها وانتشارها في المناطق السكنية المحيطة بالجبال التي سقطت عليها مياه السيول.