عمر كمال يحتفل بأول مليون مشاهدة على كليب «ضيعنا»

احتفل مؤدي المهرجانات، عمر كمال، بأول مليون مشاهدة حققها كليب «ضيعنا»، خلال 24 ساعة من نشره بقناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

ونشر «كمال» بوستر الكليب، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلًا: «أول مليون لـ ضيعنا في أول يوم».

وتصدر كليب «ضيعنا» تريند «يوتيوب»، حيث حقق حوالي 971 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها، والأغنية من كلمات وألحان عمرو قطب، وتوزيع إسلام شيبسي.

كلمات أغنية ضيعنا لعمر كمال

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

شبعانين وعنينا مليانه

مش محتاجين من حد إعانه

واللي فجيبنا لو كان لينا

كان زمانا ملوك بأمانه

ضيعنا ياما كتير فلوس

لا تاكلها نار ولا حتي سوس

لا القرش علا فيوم مقامنا

ولا خلانا ع الناس ندوس عمر

احنا ملوك النزاهه واسألوأ علينا

يقولولكوا دولا بشوات المدينه

أبطال الجمهوريه

في الكرم والفنتظيه

ونزاهة الدنيا ديه

والشياكه فينا

ضيعنا خدعنا

بس انت ليه ليه دايما تيبعنا

ودعنى وسبنى

وانا اعمل ايه يا قلبى ف اللى خدعنى

كيشنا وبقششنا

علي غيرنا وروشنا

لا بخلنا يوم علي نفسنا

ولا يوم حوشنا

لو فاكر انت آخر قطعة وجوه قلبي سايب علامة

دنتا فراقك اصلا متعة احب اقولك بالسلامة

فلوس نطير ناس نطير

الدنيا اصلا مش هتسعنا

غاويين نفرفش مش طالبة نأفش ونرمى هم الدنيا ورانا

ضيعنا فرفشنا..ودراعنا عيشنا

الفضل يرجع للى فوق ول أكل عيشنا

كبرها عرضها..وف حقه فخمها

العضمة ليها رب يالى بتعظمها

احنا الدلع علاجنا وخدامين مزاجنا

وجيبنا اللى معالجنا واللى مفخم علينا

مخلناش عملنا كل اللى ف خيالنا

وكله بحر مالنا والقرش فيه شقينا

احنا لينا مش علينا ومحدش كاسر عنينا

ياما كتير ف فلوس رمينا رمينا

روقنا على حالنا…ريحنا يابا بالنا

طيبة قلوبنا مش نافعانا جابت اجلنا

انسونا فرقونا…ما كفاية حلونا

ضيعنا ياما عليكم كتير وانتوا تبيعونا