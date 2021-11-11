حلمي بكر عن إنتاج عمر كمال شرائط قرآن: «هيتحجب ولا ايه؟»

شن الموسيقار حلمي بكر هجومًا حادًا على المطرب عمر كمال، بعد إعلانه تخصيص جزء من شركته الغنائية التي افتتحها مؤخرًا، لإنتاج شرائط قرآن بأصوات مقرئين جُدد.

وقال «بكر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «مش لاقيين حاجة يعملوها، عارفين الحاجة لما تيجي تفرفر بتعمل اللي هما بيعملوه دلوقت دا».

حلمي بكر يشن هجومًا على عمر كمال

وتساءل: «يعني إيه عايز ينتج القرآن الكريم.. هيتحجب ولا ايه؟، حقيقة اللي بسمعه أصبح عجب العجاب، مش فاهم ايه العك دا؟ كفايانا بقى، اتدمرنا، دا اسمه قرف».

كان المطرب عمر كمال، أبدى لـ «الوطن»، اليوم الخميس، نيته في إنتاج شرائط قرآن بأصوات مقرئين جدد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تراوده منذ فترة، ووجد الوقت مناسبًا لتنفيذها من خلال شركته التي أسسها قبل 8 أشهر.

عمر كمال يعرب عن سعادته بنجاح كليب «ضيعنا»

وأعرب عمر كمال، عن سعادته تجاه ردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها عن كليبه الأخير «ضيعنا»، والذي طرحه عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، الأربعاء، وتجاوز عدد مشاهديه حاجز المليون مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحه.

وقال لـ «الوطن» إنه تشرف بالتعاون مع عبد الباسط حمودة، لأنه يحبه على المستوي الشخصي والفني، مؤكداً أن الكليب تم تصويره داخل ملهي ليلي بمنطقة العجوزة، بمشاركة الراقصة أوكسانا التي لم تتقاضي أجرًا، مجاملة له نظير مشاركتها في الكليب، على حد تعبيره.

حفل عمر كمال في الرياض

ويحيي عمر كمال حفلاً غنائياً، الليلة، بمدينة الرياض بحضور عدد كبير من محبيه في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يغني أغنية «ضيعنا» لأول مرة في حفل غنائي، كما يُحيي حفل غنائي آخر في الرياض أيضًا، غدا الجمعة، في إطار فعاليات موسم الرياض الترفيهي.