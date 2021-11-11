عمر كمال لـ«الوطن»: شركتي ستُنتج شرائط قرآن بأصوات مقرئين جدد

فجَّر المطرب عمر كمال مفاجأة بإعلانه عن استعداده لتقديم مقرئين جديدين، لتسجيل القرآن الكريم بأصواتهما، وذلك في اتجاه موازٍ لشركته الإنتاجية، التي أسسها باسمه قبل 8 أشهر.

وقال كمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إنتاج شركته لن يقتصر على الأغاني فحسب، وإنما سيمتد إلى تسجيل القرآن الكريم بأصوات مقرئين جديدين، حيث سيبدأ في تنفيذ هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنه لن يسجل القرآن بصوته، بحسب قوله.

عمر كمال سعيد بنجاح كليب «ضيعنا»

وفي سياق مختلف أبدى عمر كمال سعادة بالغة إزاء ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها عن كليبه الجديد «ضيعنا»، الذي طرحه، أمس الأربعاء، عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، بمشاركة المطرب عبد الباسط حمودة والراقصة أوكسانا.

وأوضح كمال، أنه تلقى إشادات واسعة وتفاعلاً من الجمهور في مقاطع مصورة عبر «إنستجرام»، التي أعاد نشرها عبر خاصية «إستوري» بالتطبيق نفسه، لافتا إلى أنه سعد بالتعاون مع عبد الباسط حمودة، باعتباره واحدا من المطربين المقربين لقلبه، وفقا لحديثه.

وتصدرت أغنية «ضيعنا» تريند موقع «يوتيوب» بعد ساعات من طرحها، حيث حققت مشاهدات بلغت قيمتها 971 ألف مشاهدة إلي الآن، وهي من كلمات وألحان عمرو قطب وتوزيع إسلام شيبسي.

عمر كمال: متحمس لمقابلة الجمهور السعودي في الرياض

وفي سياق مختلف، أكد عمر كمال أنه متحمس لمقابلة الجمهور السعودي والعربي في حفليه بالرياض المقرر إقامة الحفلة الأولي منها، الليلة، فيما ستُقام الحفل الثاني، غداً الجمعة، وذلك في إطار فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وأعرب كمال عن سعادته باستقبال الجمهور السعودي له منذ لحظة وصوله، حيث أكد أنهم شعب مضياف وطيب ويتمني أن يسعدوا في حفليه هناك.