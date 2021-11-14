9 أفلام عربية تراهن على الترشح لـ «أوسكار» أفضل فيلم عالمي

أسابيع قليلة تفصل جمهور السينما حول العالم، عن إعلان قائمة الترشيحات الطويلة لجائزة أوسكار، عن فئة أفضل فيلم عالمي في نسختها الـ 94، والتي تضم 15 فيلما من إجمالي 93 ترشيحا تلقتهم أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة للمنافسة على الجائزة، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنها في 21 ديسمبر المقبل.

93 فيلما يتنافسون على «أوسكار» أفضل فيلم عالمي

وكان الدول العربية حاضرة بأفلامها ضمن قوائم الترشيحات، حيث تراهن بعض الدول العربية هذا العام على الوصول إلى القائمة الطويلة أو القصيرة التي تضم الترشيحات النهائية، المقرر الإعلان عنها في فبراير المقبل، قبل شهر من حفل توزيع الجوائز الشهير بنسخته الـ 94 في مارس المقبل.

كانت المغرب من أوائل الدول العربية التي رشحت فيلمها «علي صوتك» للمخرج نبيل عيوش، وهو الذي عرض للمرة الأولى في الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي، بينما اختارت تونس فيلم «فرططو الذهب» للمخرج عبدالحميد بوشناق، ورشحت الجزائر فيلم المخرج جعفر قاسم، «هليوبوليس» للمنافسة على الجائزة.

مصر تراهن على «سعاد».. والأردن اختارت «أميرة» للمخرج محمد دياب

ويمثل الترشيح المصري للجائزة، فيلم «سعاد» للمخرجة أيتن أمين، وعلى الجانب الآخر اختارت الأردن فيلم «أميرة» للمخرج المصري محمد دياب، لتمثيلها في ترشيحات جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي، ونجح الفيلم في الحصول على عدد من الجوائز بعد عرضه الأول في مسابقة «آفاق»، بالدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، ووقع اختيار لبنان على فيلم «كوستابرافا» للمخرجة مونيا عقل، والذي عرض في عدد من المهرجانات منها فينيسا وتورنتو.

وكانت المملكة العربية السعودية من الدول التي رشحت أفلامها للجائزة، حيث وقع اختيارها على فيلم «حد الطار» للمخرج السعودي عبدالعزيز الشلاحي، أما العراق فوقع اختيارها على فيلم «أوروبا» للمخرج حيدر رشيد، ويمثل فيلم «الغريب» أمير فخر الدين، فلسطين في المسابقة.