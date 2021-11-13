غدا انطلاق منافسات البطولة العربية للدراجات بالقاهرة بمشاركة 17 دولة

تنطلق غدًا الأحد، منافسات البطولة العربية للدراجات، التي تستضيفها مصر في الفترة من 14 وحتى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة 17 دولة، تحت رعاية وإشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

8 دول تشارك في بطولة الطريق

ومن المقرر أن تنطلق غدًا منافسات بطولة الدراجات للطريق، التي تُقام في الفترة من 14 وحتى 19 نوفمبر الجاري بطريق البادية بمدينة 6 أكتوبر، ويشارك في بطولة الطريق 8 دول هي مصر والإمارات والسعودية والأردن وقطر والجزائر والمغرب والبحرين.

عزام: كل الترتيبات الخاصة بتنظيم البطولة تمت على أكمل وجه

وتعقد اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية للدراجات، برئاسة الدكتور وجيه عزام، مساء اليوم، الاجتماع الفني لبطولة الطريق، بحضور المستشار إسماعيل الحوسني، الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، وسالم الشحي، أمين صندوق الاتحاد العربي، وبمشاركة الحكام وجميع مدربي ولاعبي وإداريي المنتخبات المشاركة في البطولة.

الترتيبات الخاصة بتنظيم البطولة تمت على أكمل وجه

وأكد الدكتور وجيه عزام، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات، نائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ البطولة العربية للدراجات، أن كل الترتيبات الخاصة بتنظيم البطولة تمت على أكمل وجه، ووفقًا للخطة التنظيمية التي تم إقرارها بالتعاون مع الاتحاد العربي، ووصل عدد كبير من الفرق المشاركة وتم التسكين وحجز اماكن التدريب وفقا للمواعيد المحددة لكل منتخب.

وأضاف عزام أن هذا مهرجان عربي كبير، حيث تقام المنافسات في 4 بطولات وهي سباقات الطريق وسباقات المضمار وسباقات Bmx وسباقات الجبلي بجانب سباقات متحدي الاعاقة في كل هذه السابقات.

وأوضح عزام، أن حرص معظم منتخبات الدراجات العربية على المشاركة في البطولة، يعكس جدارة مصر بالحصول على شرف تنظيم هذا الحدث الرياضي الضخم، كما يعزز من المنافسة القوية والنهوض باللعبة في الدول العربية، والوصول بها إلى طريق العالمية، وهو الهدف الأسمى الذي يسعى إليه مجلس إدارة الاتحاد العربي للدراجات، برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.