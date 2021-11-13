خبير: العاصمة الإدارية أصبحت الأكثر طلبا في السوق العقارية

كشف عمرو عثمان الخبير العقاري، عن أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت في الوقت الحالي، الأكثر طلبا في السوق العقارية، نظرا لأنها مدعومة من الدولة، وكذلك لما لها من أهمية واستراتيجية جيدة.

وأكد الخبير العقاري أن الطفرة العمرانية، التي انتشرت بشكل كبير خلال الـ7 سنوات الأخيرة، رفعت من أهمية التسويق العقاري، ولم يعد التسويق العقاري مقتصرا على حارس العقار أو أي شخص مقيم في المنطقة السكنية، يعمل تحت مسمى «سمسار».

عثمان: منظومة التسويق الحالية تهدف لحماية أموال المشتري

وأضاف عثمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن منظومة التسويق العقاري هدفها المواطن أو المشتري، بشكل أساسي، للحفاظ عليه وعلى أمواله، والتأكد من سلامة الشركة التي سيقوم بالشراء من خلالها، موضحا أن شركات التسويق العقاري لديها ما يؤمنها، ولكن المواطن هو من يحتاج ما يؤمنه.

وأشار عثمان، إلى أن شركات التسويق العقاري، تهتم أكثر بالعملاء الذين يحتاجون الخدمة، لشراء العقارات أو الوحدات، وتقيم الوضع المالي له، وتوضح له المناطق التي تتناسب مع ظروفة الاقتصادية وغيرها وفق متطلباته.

المكاتب الاستشارية والسعر العادل.. أدوات الحكم على جودة المشروعات

ولفت إلى أنه من الممكن الحكم على نجاح المشروعات من خلال المكاتب الاستشارية، والسعر العادل الذي يبيع به، وكذلك أشكال تسديد المبلغ، وكذلك الوقت الذي سيحتاجه المشروع للانتهاء منه، مشيرا إلى أن هناك مشروعات تباع بشكل سريع للغاية، نظرا لكفاءتها وتعاملها مع مسوق عقاري جيد قادر على تسويق المنتج وتوصيل المطور بالعميل.

العاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت في الوقت الحالي، هي الأكثر طلبا في السوق العقارية، نظرا لأنها مدعومة من الدولة، وكذلك لما لها من أهمية واستراتيجية جيدة.

ولفت إلى أنَّ هناك العديد من المناطق الجيدة الصالحة للاستثمار في العاصمة الإدارية، مثل الوحدات أو المحلات التجارية والفندقية والإدارية، كما أنَّ هناك مناطق أخرى تُفضل كمسكن بشكل أفضل.