انتشال جثة أم وابنتها من أسفل أنقاض عقار روض الفرج المنهار بعد 3 ساعات بحث

نجحت قوات الحماية المدنية في انتشال جثتي سيدة وابنتها، من أسفل أنقاض العقار المنهار بمنطقة روض الفرج، وبعد أعمال بحث استمرت 3 ساعات، وتبين أنَّ العقار المكون من 5 طوابق والكائن في شارع «سيدي الحلي» بمنطقة «روض الفرج» كان آيلا للسقوط وصادر له قرار إزالة من المحافظة، كما غادره مجموعة من السكان حفاظاً على أرواحهم، لكن الضحية وابنتها وآخرين تمسكوا بالبقاء حتى انهار العقار عليهم.

الحماية المدنية تواصل البحث عن شخص ثالث تحت الأنقاض

وقالت مصادر أمنية لـ«الوطن»، إنَّ قوات الحماية المدنية تواصل البحث عن شخص آخر مجهول بحسب روايات الجيران.

وكانت النيابة العامة، انتقلت إلى العقار المنهار وقررت تشكيل لجنة فنية هندسية من محافظة القاهرة لمعاينة العقار لمعرفة أسباب الانهيار، وصرحت بدفن جثتين عقب انتداب مفتش الصحة ومناظرة الجثامين.

إخلاء موقع الحادث حرصاً على سلامة السكان

وانتقلت الأجهزة الأمنية، في وقت سابق لموقع الانهيار وذلك لإخلاء العقارات المجاورة حرصا على حياة السكان.

يُذكر أنَّ غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إشارة من شرطة النجدة، تفيد بانهيار عقار مكون من 5 طوابق، وأخلت الأجهزة الأمنية العقارات المجاورة احترازيًا حرصا على حياة السكان، لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية.