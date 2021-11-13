من هو شادي نبيل خلف المتهم بالتحرش ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة؟

ظهر ‎الفنان شادي نبيل خلف، اليوم السبت، للمرة الأولى في قاعة المحكمة، منذ القبض عليه بتهم التحرش، وهتك العرض، ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة، أثناء تواجدهن في ورشة تدريب على التمثيل مملوكة له، وصدر قرار في الجلسة المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة بتأجيل المحاكمة ليوم 19 ديسمبر المقبل، لسماع الشهود.

مَن ‎الفنان شادي نبيل خلف؟

وتردد اسم ‎الفنان شادي نبيل خلف، على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إحدى الصفحات المهتمة بدعم الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش والاغتصاب، واقترن اسمه باتهامات عديدة، منها التحرش ومحاولة اغتصاب الفتيات، وتطور الأمر عندما قامت 7 فتيات بإقامة دعوى قضائية ضده، بتهمة التحرش بهن ومحاولة اغتصابهن.

وشارك «خلف»، البالغ من عمر 42 عامًا، في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وكانت بدايته من خلال دور صغير في آخر أفلام المخرج الراحل يوسف شاهين «هي فوضى»، في 2007، ثم مع المخرج خالد يوسف في أفلام منها «حين ميسرة»، و«كلمني شكرًا»، وقدم على مدار تلك الفترة ما يقرب من 24 عملًا، وكان آخرهم مسلسل «نصيبي وقسمتك» في 2016.

قدم 24 عملًا سينمائيًا وتلفزيونية.. وأسس «استوديو ذات» في 2013

وفي 2013 أسس «استوديو ذات»، الذي قدم ورشا في التمثيل والإخراج وصناعة الأفلام وغيرها من المجالات الفنية، وفضل خلال تلك الفترة التركيز على عمل الاستديو أكثر من مشاركته في الأعمال الفنية.

وشادي هو نجل الشاعر الراحل نبيل خلف، الذي قدم مجموعة كبيرة من الأعمال الهامة، وتعاون مع أبرز الفنانين في الوطن العربي، منهم: محمد منير، حسين الجسمي، وائل جسار، نانسي عجرم، مدحت صالح وعلي الحجار.