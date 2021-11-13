وزير البيئة الياباني يهنئ مصر على استضافة مؤتمر المناخ المقبل

تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التهنئة من نظيرها الياباني على استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27، وذلك خلال لقائهما على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26.

مناقشة المقترح الياباني بخصوص البند السادس بشأن الشفافية

وناقش الطرفان خلال اللقاء المقترح الياباني بخصوص البند السادس بشأن الشفافية، والذي يتم مناقشته في المؤتمر، إذ أثنت وزيرة البيئة المصرية على التعليقات الصادرة من الجانب الياباني فيما يخص تمويل المناخ، قائلة: «نحن نركز على مفهوم السياسات والإجراءات وإدراجها في المساهمات المحددة الوطنية، وسوف نبذل قصارى جهدنا للانتهاء من البند السادس في هذا المؤتمر».

وشكرت الوزيرة الجانب الياباني على دعم مصر في مجال التلوث البحري وخاصة بالبلاستيك، من خلال وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وتقديم الدعم في مجال الحد من استخدام الاكياس أحادية الاستخدام، بالإضافة إلى توطيد التعاون في مجال إدارة المخلفات البلاستيكية .