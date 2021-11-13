الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية غدا.. وفرص سقوط سيول مستمرة الليلة

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس السيء التي حدثت في محافظة أسوان بدأت أمس، وستستمر حتى مساء اليوم، لافتةً إلى أن تلك الحالة السيئة من الطقس هدأت بشكل ملحوظ حاليا، «حالة الطقس السيء في أسوان خفت عن إمبارح لأنه كان فيه أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرق والرعد والعواصف الترابية».

شاكر: سوء أحوال الطقس أدى لتساقط بعض العقارات والأشجار

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على قناة «DMC»، أن تلك الحالة السيئة من الطقس أدت إلى تساقط بعض العقارات والأشجار وأعمدة الإنارة، ولكن حتى الآن لا تزال المحافظة في حالة هدوء نسبي مقارنة بما حدث لها بالأمس: «غدا هيكون فيه تحسن في الأحوال الجوية».

وأوضحت أنه في باقي محافظات الجمهورية، توجد العديد من المناطق ما زالت تحت تأثير حالة عدم الاستقرار في الطقس، وتحديدا محافظات الأقصر وسوهاج وقنا، وتتعرض حاليا إلى عواصف ترابية وأمطار متفاوتة الشده، وفي البحر الأحمر وحلايب وشلاتين ومرسى علم والغردقة وسفاجا تأثروا بتلك الأمطار، ما أدى لتشكل السيول على بعض الطرق، وتم التعامل معها.

العديد من المناطق ما زالت تحت تأثير حالة عدم الاستقرار بالطقس

وأكدت أن بعض المناطق في جنوب سيناء كشرم الشيخ ونويبع ودهب وطابا تتعرض لأمطار متفاوتة الشدة، «هذه الحالة من عدم الاستقرار حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأسبوع الماضي، ومستمرة معانا هذه الليلة على هذه المناطق بأمطار متفاوتة الشدة بين متوسطة وغزيرة، وما زالت فرص تكون السيول على منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر والطرق المؤدية لجنوب الصعيد مستمرة هذه الليلة، وبداية من غدا ستهدأ الأحوال نسبيا وتقل حدة الأمطار، ولكنها ما زالت مستمرة على منطقة حلايب وشلاتين وجنوب البلاد، ولكن أقل حدة من أمس واليوم».